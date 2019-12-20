Elazığ’da ‘Su Ürünleri’ sektörü saha ziyaretleri

"O benim sünnetim değildi"

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Elazığ’da Fırat Kalkınma Ajansı ve JETRO işbirliğiyle su ürünleri üreten firmalar gezilerek sorunlarını dinledi.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Elazığ’da JETRO işbirliğiyle su ürünleri sektörüne saha ziyaretleri düzenlendi. İl genelinde bulunan balık tesislerini ziyaret edilerek balık yetiştiriciliğine dair son teknolojiler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Elazığ ticaret ve Sanayi Odası Elazığ (TSO ) Başkanı Asilhan Arslan, JETRO, FKA ve UMITRON Heyeti, Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'nun katılımıyla valilik binasında çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Temasların ardından Elazığ Yatırım Destek Ofisinde heyet ile su ürünleri üreticileri bir araya gelerek yatırım ortamının tanıtıldığı toplantı düzenlendi.

Toplantılarda Japon Dış Ticaret Teşkilatı JETRO ile Japon turizm acentelerine tanıtım, mevcut destinasyonların ve turizm alanında işbirliklerinin geliştirilmesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların karşılıklı yatırım ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

ELAZIĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:01

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