Elazığ’da öğrencilere sağlık semineri

Elazığ'da lise öğrencilerine yönelik bağımlılık konularında sağlık semineri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından özel bir okulun öğrencilerine yönelik sağlık semineri düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde lise öğrencilerine sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığının zararları konularında bilgiler aktarıldı. Seminerde Medical Park Elazığ Hastanesi doktorlarından Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Azad Asafov ve Uzman Psikolog Çağla Gül konuşmacı olarak yer aldı. Sinevizyon gösteriminin de yapıldığı seminerde bağımlılıkla mücadeleyle ilgili önemli bilgiler verildi. Bağımlılığın insan vücudundaki biyolojik, psikolojik ve sosyal etkileri anlatıldı. Etkinliğe Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Kurumsal Tanıtım Müdürü Gökmen Turan, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgiler aktaran Klinik Psikolog Çağla Gül, bağımlılık konularında çok verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirterek “Medical Park Elazığ Hastanesi olarak bugün lise öğrencileriyle bir araya geldik. Teknoloji, madde, alkol ve sigara bağımlılığının biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerini irdeledik. Bu gibi farkındalık çalışmaların daha geniş kapsamlı yapılması ve hatta velilerin de katılımının sağlanması daha olumlu sonuçlar verecektir. Çünkü çocukların bağımlı olmaları durumunda, onlara destek olacak ya da farkındalık kazandıracak bireyler yine velilerimizdir. Temenni ediyorum ki, verdiğimiz seminer sonunda birçok çocuğumuza ulaştık ve onların sorunlarına çözümler ürettik” diye konuştu.

ELAZIĞ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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