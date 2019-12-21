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Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu

DHA

ELAZIĞ'da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi. 

ELAZIĞ'da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi. 
Ağın ilçesine bağlı Öğrendik köy sakinlerinden Duran Demir, gündüz saatlerinde otlatmaya bıraktığı 150 koyunu akşam saatlerinde almaya gittiğinde bulamadı. Sisli havaya rağmen bir süre aramaya devam eden Demir, koyunlarını bulamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen jandarma ekipleri, 9 saatlik arama çalışmalarının ardından koyunları köyün 5 kilometre ilerisinde dere kenarında bularak, sahibi Demir'e teslim etti. 
 

ELAZIĞ

21 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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