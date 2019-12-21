Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı 37'nci Kongresi'nde partililer arasında gergin anlar yaşandı. Ali Özçelik ile Sabri Durmuş'un aday olduğu kongrede, partili Kenan Doğan'ın konuşma yapmasına izin verilmeyince salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle CHP Elazığ İl Başkan adayı olan Fikret Sertkaya, eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş'a yumrukla saldırıda bulundu. Kavga nedeniyle polis ekipleri salona geldi. Polisin müdahalesiyle ortamın sakinleşmesinin ardından kongrede seçimlere geçildi.

ELAZIĞ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.