Köpek dövüştüren 2 kişiye para cezası verildi

Elazığ'da köpek dövüşü yaptıran 2 şahıs yakalanarak para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne 2 kişinin köpek döğüşü yaptırdığı ihbarı geldi.Gelen ihbar üzerine belirtilen bölgeye giden ekipler, 2 şahsı yakaladı.
Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 2 kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.
ELAZIĞ
22 Aralık 2019 Pazar
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