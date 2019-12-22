Elazığspor’da Antalya kampı başladı

"O benim sünnetim değildi"

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B. Elazığspor'un ara dönem hazırlıkları Antalya’da başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor’da, ara dönem hazırlıkları Antalya’da yapılan tek antrenmanla başladı. Devre arası kamp çalışmaları için Antalya bir otelde toplanan BordoBeyazlılar,Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde ilk antrenmanı yaptı.

Isınma koşusu sonrası 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman koordinasyon çalışmasıyla sona erdi. Elazığspor 4 Ocak’a kadar ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

ELAZIĞ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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