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Binali Yıldırım, “Bizim geleneğimizde sömürmek yok”

İHA

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,"Bizim geleneğimizde sömürmek yok. Osmanlı'da da yok Türkiye Cumhuriyetinde de yok. Biz insanı yaşat ki dünya yaşasın anlayışını benimsemişiz. Türkiye iyilikler ülkesi darda zorda kalana kucak açan ekmeğini paylaşan başka bir ulus yok" dedi.

Binali Yıldırım, “Bizim geleneğimizde sömürmek yok”

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,"Bizim geleneğimizde sömürmek yok. Osmanlı’da da yok Türkiye Cumhuriyetinde de yok. Biz insanı yaşat ki dünya yaşasın anlayışını benimsemişiz. Türkiye iyilikler ülkesi darda zorda kalana kucak açan ekmeğini paylaşan başka bir ulus yok” dedi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Programları kapsamında İl Protokolüyle birlikte Organize Sanayi Bölgesinde İş adamlarıyla bir araya gelerek Elazığ’a yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Refah ülkesi olmak ve ülkenin her köşesine olabildiğince yaymak için üretmekten başka çarelerinin olmadığına değinen Yıldırım:“Üretmek içinde yatırıma ihtiyaç var. Yatırımı kim yapacak sizler yapacaksanız. Artık devlet eli ile kalkınma dönemi geride kalmıştır. O zaman Cumhuriyetin kurulduğu tarihlerde 13 milyon kalmışız. Elimizde avucumuzda bir şey yok. En verimli çağda gençlerimizi insanlarımızı cephede kaybetmişiz. Dolayısıyla o zaman devlet eli ile kalkınma olmazsa olmazımızdı ama artık Türkiye dünyaya açılan bir ülke. Bugün 17 yıllık AK Parti iktidarında eğer biz devlet olarak bir yatırım yaptıysak özel sektör olarak iş insanları olarak siz 9 yatırım yaptınız. Yoksa biz milli geliri 3 bin dolarlardan 9 bin dolarlara nasıl çıkaracaktık.Biz alt yapı, sağlık, eğitim gibi kalkınmanın olmazsa olmaz alt yapısı için yatırım yaptık” diye konuştu.

"Terörün belini kırdık, o halde orada yaşayan insanlara iş bulmamız lazım"
Terörle mücadelede önemli bir kırılma sağladıktan sonra bunun yetmeyeceğini düşündüklerini de dile getiren Yıldırım, “Tamam terörün belini kırdık o halde orada yaşayan insanlara iş bulmamız lazım. O bölgenin ekonomisini geliştirmemiz lazım ki terör tekrar hortlamasın. Teröre sebep olacak zemini ortadan kaldırtmak lazım. Yoksa bu mücadele aynı şekilde devam eder.Kaynaklarımız yok olur gider. Enerjimizi boşu boşuna tüketmiş oluruz. İnsanlarımızdaki husumet ayrışma gittikçe artar. Onun için ki buraları cazibe merkezine döndürelim dedik” şeklinde konuştu.

‘Bizim geleneğimizde sömürme yok’
Geleneklerinde sömürmenin olmadığını da vurgulayan Yıldırım: “Sömürmek Osmanlı’da da yok Türkiye Cumhuriyetinde de yok. Biz ‘İnsanı yaşat ki Dünya Yaşasın’ anlayışını benimsemişiz. Türkiye iyilikler ülkesi, darda zorda kalana kucak açan ekmeğini paylaşan başka bir ulus yok. Suriye’de Irak’ta yaşananların karşısında yaptıklarımızı dünya takdir ediyor. İster takdir etsinler ister etmesinler. Bizim insanlığımız onların takdiri ile sınırlı değil. Bizim inancımızdan bizim geleneğimizden ve tarihimizden gelir. Türkiye’nin kısa ve orta vaatlerine erişmesinin yolu üretmekten, yatırımdan, hizmet sektöründen, sanayiden ve daha fazlasını yapmaktan geçiyor. Bunu yapacak imkanımız var mı her şeyimiz var. Hükümetlerin görevi sizin önünüzü açıp engelleri ortadan kaldırtmaktır.Türkiye tarih boyunca bu topraklar hep stratejik olmuştur bu topraklar bizim kaderimiz olmuştur bu kader de bizim değişik mezhep ve eşrefle 3 kıtada 7 denizde hükümdarlık yapmamızı sağlamıştır. Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Her ne kadar istiklal halinde topraklarımız küçülmüş ise de insan kaynağımız azalmış olsa da biz geçmişimizden aldığımız geleneklerimizi tecrübelerimizi geleceğe taşıyan bir milletiz. Dostları arttırmak düşmanları azaltmak amacıyla ülkemiz kısa ve orta vade de gelecekte bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Yıldırım daha sonra Elazığ'da 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak SAKA Tekstil Entegre tesislerini yerinde inceledi İş adamı Ramazan Saka'dan bilgi aldı.Ardından Yıldırım Yurtbaşı ve Mollakendi Beldesine geçerek ziyaretlerde bulundu.
Programlarda Yıldırım'a Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ,diğer protokol üyeleri ve partililer eşlik etti.

ELAZIĞ

23 Aralık 2019 Pazartesi

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