Cami inşaatında cansız bedeni bulunan şahsın, kesin ölümü otopsi sonrası belirlenecek

Elazığ’da bir cami inşaatında bulunan cesedin bir okulda hizmetli olarak çalışan 4 çocuk babası 45 yaşındaki Ahmet Aydınlı'ya ait olduğu belirlenirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 86'ıncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cami inşaatının içinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören boya yapmaya gelen görevli, durumu muhtar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ola Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik incelemesi sonrası cesedin 4 çocuk babası Ahmet Aydınlı'ya (45) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nında olay yerinde inceleme yapması sonrası Aydınlı'nın cansız bedeni kesin ölümünün belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir okulda temizlik hizmetlisi olarak çalıştığı öğrenilen Aydınlı'da kesici alet yaralanması bulunduğu ancak cinayet mi intihar mı olduğu ile ilgili kesin sonucun otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

ELAZIĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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