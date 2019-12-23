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Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

İHA

Elazığ'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

Elazığ’da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.
Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ELAZIĞ

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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