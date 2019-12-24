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Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimi

İHA

Elazığ'da yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim verilmeye başlandı.

Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimi

Elazığ'da yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim verilmeye başlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bebek ve yeni doğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi (NRP) düzenlendi.Bir otelin konferans salonunda düzenlenen uygulayıcı eğitim programına bakanlık,İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ve sağlık personeli katıldı.
Programla, kadın doğum ve anestezi uzmanları, 112 Acil Komuta Merkezi ve kadın doğum servislerinde görevli hemşire, ebelerden oluşan 50 kursiyere eğitim verilmeye başlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kurs Sorumlusu Dr. Hakan Uludağ eğitim süreci ve ele alınacak konular hakkında katılımcılara bilgi verdi.
3 gün devam etmesi planlanan eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceği aktarıldı.

ELAZIĞ

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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