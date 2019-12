Elazığ’ın ciddi anlama elektrikli motor üretiminde ön plana çıktığını ve farkındalık oluşturmak için kurum adına banttan inecek 23. yerli otomobile talip olduklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan:"İş dünyamızdan birçok insanımız ’bizde yerli otomobilimizden alacağız, yerli sanayimize destek olacağız’ diyor, bu son derece önemli"dedi.

27 Aralık’ta tanıtımı yapılması planlanan Türkiye’nin yerli otomobiline her yerden olduğu gibi Elazığ’dan da destek veriliyor. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye’nin dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke olduğu belirtilerek, kurum olarak sadece Türkiye’deki değil dünyanın dört bir yanındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını gururlarından bu başarıyı desteklemek amacıyla, üretilecek 23. otomobili satın alarak farkındalık oluşturacaklarını aktardı. Arslan, ayrıca iş dünyasından bir çok insanın yerli otomobil talep ettiğini dile getirdi.



"Türkiye her geçen gün bu konuda kendini ispatlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde onun gösterdiği hedefle Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve büyük sanayicilerin Türkiye Otomobili Girişimcileri Grubunu kurduğunu anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: “Amaç yerli otomobil imalatını ülkemizde gerçekleştirmek ve dünyaya Türkiye markasını taşımaktı. Bununla alakalı 2 yılı aşkındır çok ciddi çalışmalar yapılıyordu. İnşallah önümüzdeki günlerde 27 Aralık’ta tanıtımı gerçekleşecek. Biz bu süreci Odalar Borsalar Birliğinin üyesi olduğumuzdan dolayı yakinen takip ediyoruz. Gerçekten muazzam çalışmalar var. Türkiye’miz her geçen gün bu konuda kendini ispatlıyor, geliştiriyor, yerli helikopterini, İHA ve SİHA’sını üreten noktaya geldi. Yerli savaş uçağını üretmek için, bunlarda kullanılan motorların imalatıyla alakalı ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz otomobil konusunda çok geri ve geç kaldık. Ama inanıyorum ki teknolojinin ilerisinde mevcut pazarda şu anda rağbet gören herkesin ilgi odağına oturmuş elektrikli otomobil üretme noktasında Türkiye farkındalığını ortaya koyacaktır. Uluslararası alanda rağbet edebilir bir markayı layıkıyla yerine getirecektir ki Türkiye’nin önde gelen sanayicileri bu işin içine girdi tabiri caizse taşın altına gövdesini koydu ve 2 yıldır çok yoğun bir çalışma yürütmekteler, şu anda sonuca gelinmiş durumdadır” şeklinde konuştu.



"Elazığ’da yerli otomobile parça üretip başarı hikayesinde yer alacak"

Elazığ’ın sanayi şirketlerinin yerli otomobile parça üreterek bu serüven ve muazzam başarı hikayesinde yerlerini alacağını da vurgulayan Arslan, “Elektrik motoru üretiminde Elazığ’ımız ciddi anlamda ortaya çıkıyor, en güçlü olduğumuz alan. Onun dışında başka birkaç firmamız daha var biliyorum ki bu grupla çalışmak ve yerli otomobilimizde parça üretmek isteyen sanayicilerimiz var. Şehrimiz ülkemiz adına son derece mutluluk verici"diye konuştu.



"23. araca talibiz, iş dünyamızda yerli otomobilden istiyor"

Kendilerinin de farkındalık oluşturmak istediklerine değinen Arslan:" 23 sayısı bizim için çok değerli, banttan inen 23. araca Elazığ Ticaret Sanayi Odası adına talip olarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalıkta amacına ulaştı iş dünyamızdan birçok insanımız bizde yerli otomobilimizden alacağız bizde yerli sanayimize destek olacağız diyor bu son derece önemli bize geri dönüşler var. 1453 ve 1023 sayısını isteyenler var. Ama bunun sayısı çok daha artacaktır. İnanıyorum ki Türk halkı ve Elazığ halkı yerli markasına sahip çıkacaktır. Otomotiv teknolojisinde ülkemiz zaten ciddi mesafe aldı. Birçok yabancı markalar Avrupa’da ki üretim üssü olarak Avrupa ve Asya’nın merkezi olan Türkiye’de üretim üssü olarak bizleri seçtiler. Burada ürettiklerini tüm dünyaya ihraç ediyorlar. Bence serüven çok başarılı olacak. Biz inanıyoruz bu inancımızı da yerli aracımıza ve markamıza sahip olarak sahip çıkarak göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

