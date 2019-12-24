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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak, Elazığ'da öğrencilerle buluştu

İHA

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Elazığ Bilim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak, Elazığ'da öğrencilerle buluştu

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Elazığ Bilim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi.
BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Elazığ Bilim Merkezi’nde üstün yetenekli lise öğrencilere seminer verdi. Seminerde, İslam, kültür ve medeniyetinin gelişmesinde tanınmasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve bilim dünyasına kattığı eserler hakkında bilgi verdi. Seminere öğrenciler ile Rektör Çapak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'da katıldı.
Güzel ve verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “ Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak hocamızı, Elazığ Bilim Merkezi’nde ağırladık. Kendileri de sağ olsunlar kırmadılar ve geldiler. Bu yıl da ‘Fuat Sezgin’ yılı ve kıymetli rektörümüz sayesinde kendilerini bir kez daha anmış olduk. Kendisini bırakmış olduğu izi, inşallah bizler de tüm gençlerimiz ile birlikte takip edip vatana, millete ve memlekete faydalı olacak güzel işler başaracağız. Güzel nesil bizleri bekliyor lakin çalışmak gerekiyor"dedi.
Bilim Merkezi’nde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ise “ TÜBİTAK destekli ve bölgeye hitap edecek bir bilim merkezi olması da ayrıca beni mutlu etti. Öğrenciler ile bir araya gelmiş olduk. Öğrencilerimiz de cıvıl cıvıl. Öğrencilerimiz, İnşallah gelecek birer Fuat Sezgin hoca gibi olur. İlim, İslam dünyasına ve bütün dünyaya bilimsel katkılar sağlarlar. Çünkü öğrencilerimiz çok zeki ve çalışkanlar. Bizler burada öğrencilere Fuat Sezgin ve onlar gibi İslam dünyasının yetiştirdiği ilim adamlarını sadece tanıtmaya ve hatırlatmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de inşallah öğrenciler ve biz dahil olmak üzere bu büyük insanları örnek alırız, onlar gibi ilim dünyasına katkı sağlamaya çalışırız”diye konuştu.
Seminer, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın, Rektör Prof.Dr. Çapak'a plaket vermesiyle son buldu.

ELAZIĞ

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:03
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  • İKİNDİ 14:53
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