Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler elektriksiz kaldı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

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