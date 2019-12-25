Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin yoldan çıkıp bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerine Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. D.idaresindeki 23 BG 594 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bahçeye uçtu. Kazada, otomobilin içerisinde yaralanan 2 kişiden biri araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.

ELAZIĞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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