Elazığ'da bir köpek, ölen dişisinin başında 4 gün bekledi

Elazığ'da domuzların saldırısı sonucu telef olan bir dişi köpeğin yanındaki erkek köpek 4 gün ayrılmadı. Vatandaşların beslediği köpek, dişisinin gömülmesi sonrası sahiplenildi.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Situşağı köyünde sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dişi bir köpek domuzların saldırısı sonucu telef oldu. Telef olan köpeğin yanındaki erkek köpek de 4 gün boyunca olay yerinden ayrılmadı. 4 gündür telef olan köpeğin yanında nöbet tutan erkek köpek ise köy sakinleri tarafından beslendi. Daha sonra köylüler telef olan hayvanı gömdü, erkek köpeğe ise sahip çıktı.

Erkek köpeğin eşinin yanında beklemesi ve beslenmesi cep telefonu ile görüntülendi.

ELAZIĞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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