Elazığ’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi

Elazığ’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Cinsiyet Eşitliği" eğitimi düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Gazi Huzurevi ile Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü personeline yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verildi. Eğitim kapsamında çocuk ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personele şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İki gün süren ve yaklaşık 70 personelin katılım gösterdiği eğitimlerde ŞÖNİM’de görevli öğretmen Yavuz Cebeloğlu sinevizyon gösterimi destekli bilgiler aktardı.

Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kuruluşlardaki personele yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdiklerini belirten ŞÖNİM Müdürü Nevin Evliyaoğlu, “Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar,şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İl müdürlüğümüze bağlı olan kurumların personeline yönelik verilen eğitim 2 gün sürdü"dedi.

ELAZIĞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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