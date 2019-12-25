Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

ELAZIĞ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 578 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
ELAZIĞ
25 Aralık 2019 Çarşamba
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