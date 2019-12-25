Tedavisi tamamlanan balaban ve boz kaz doğaya bırakıldı

Elazığ'da yaralı olarak bulunup tedavisi tamamlanan küçük balaban ile boz kaz tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda Elazığ'da vatandaşlar yaralı olarak küçük balaban ile boz kazı yaralı olarak buldu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi'ne bildirilmesi üzerine hayvanlar ekipler tarafından teslim alındı. Tedavileri tamamlanan balaban ve kaz sağlığına kavuştu.

Balaban ve Boz kaz ElazığTunceli arasında Pertek Feribotları iskelesinin bulunduğu bölgede doğal ortamlarına bırakıldı.

ELAZIĞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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