Elazığ’da "Anneler Buluşuyor" etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da "Anneler Buluşuyor" etkinliği

İHA

Elazığ’da "Anneler Buluşuyor" etkinliği

Elazığ’da öğretmen ve velilere yönelik "Anneler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Elazığ Valiliği koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğretmen ve velilere yönelik ‘Anneler Buluşuyor’ etkinliği yapıldı. Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tiyatro topluluğu gösterisini sahneledi. Daha sonra Gençlik ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle ilgili sinevizyon destekli bilgi verildi. Ardından Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, katılımcılara "çocuklarda ruhsal ve davranış bozuklukları ailelerin önemi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Faydalı bir etkinlik düzenlediklerini belirten RAM Müdürü Bekir Erol, “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında lisede okuyan öğrencilerimizin annelerine yönelik bir etkinlik organize ettik. Amacımız, gençlerimizin sağlıklı yaşamla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak, belirli risklerden korunması konusunda özellikle annelerimizi bilinçlenmek, farkındalık düzeyini arttırmaktı. Hem tiyatro hem de söyleşi tarzında bir içeriğin olduğu bir etkinlik düzenledik. İnşallah, ikinci dönemde bunu yerel ve eğitim bölgeleri düzeyinde yaygınlaştırmaya çalışacağız"dedi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, FÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Atmaca, kurum ve kuruluş müdürleri,çok sayıda öğretmen ile veli katıldı.

ELAZIĞ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tedavisi tamamlanan balaban ve boz kaz doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan balaban ve boz kaz doğaya ...
FÜ'de özgün baskı resim sergisi
YEREL HABERLER FÜ'de özgün baskı resim sergisi
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Elazığ'da kapılar kırıldı, uyuşturucu tacirleri yakalandı: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da kapılar kırıldı, uyuşturucu tacirleri ...
Elazığ’da iki ev yandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da iki ev yandı: 2 yaralı
Elazığ’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi
YEREL HABERLER Elazığ’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi
Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencilerle bir ...
Elazığ'da bir köpek, ölen dişisinin başında 4 gün bekledi
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köpek, ölen dişisinin başında 4 gün ...
Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını ...
Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
Elazığ’da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu
YEREL HABERLER Elazığ’da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu
Elazığ’da metruk evde yangın
YEREL HABERLER Elazığ’da metruk evde yangın
Domuzlar tarafından öldürülen dişisinin başında 4 gün bekledi
YEREL HABERLER Domuzlar tarafından öldürülen dişisinin başında 4 gün ...
Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler elektriksiz kaldı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 ...
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak, Elazığ'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak, ...
Ceren’in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktı
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktı
Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi
YEREL HABERLER Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi
Ceren´in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Ceren´in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a ...
Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu 53 yaşındaki Mehmet Şen, 6 ile 9 ay arasında ömür biçilen karın zarı kanserinden, başarılı operasyonla kurtularak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla ...
Ceren'in katili "Akıl Sağlığı" tespiti için Elazığ'a getirildi Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren zanlı Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevinden Elazığ'a getirildi
YEREL HABERLER Ceren'in katili "Akıl Sağlığı" tespiti için Elazığ'a ...
Elazığ’dan yerli otomobile destek TSO Başkanı Asilhan Arslan: "Banttan inen 23’ncü araca Elazığ Ticaret Sanayi Odası olarak talibiz"
YEREL HABERLER Elazığ’dan yerli otomobile destek TSO Başkanı Asilhan ...
Elazığ TSO’da yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ TSO’da yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme ...
Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimi
YEREL HABERLER Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimi
Elazığ'da camilerde sabit oturaklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da camilerde sabit oturaklar kaldırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X