Elazığ’da "Anneler Buluşuyor" etkinliği

Elazığ’da öğretmen ve velilere yönelik "Anneler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğretmen ve velilere yönelik ‘Anneler Buluşuyor’ etkinliği yapıldı. Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tiyatro topluluğu gösterisini sahneledi. Daha sonra Gençlik ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle ilgili sinevizyon destekli bilgi verildi. Ardından Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, katılımcılara "çocuklarda ruhsal ve davranış bozuklukları ailelerin önemi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Faydalı bir etkinlik düzenlediklerini belirten RAM Müdürü Bekir Erol, “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında lisede okuyan öğrencilerimizin annelerine yönelik bir etkinlik organize ettik. Amacımız, gençlerimizin sağlıklı yaşamla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak, belirli risklerden korunması konusunda özellikle annelerimizi bilinçlenmek, farkındalık düzeyini arttırmaktı. Hem tiyatro hem de söyleşi tarzında bir içeriğin olduğu bir etkinlik düzenledik. İnşallah, ikinci dönemde bunu yerel ve eğitim bölgeleri düzeyinde yaygınlaştırmaya çalışacağız"dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, FÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Atmaca, kurum ve kuruluş müdürleri,çok sayıda öğretmen ile veli katıldı.

ELAZIĞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.