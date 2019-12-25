Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında B. Elazığ İl Özel idare, evinde karşılaştığı Çukurova Basketbol’a 8579 yenildi.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 2921 önde tamamlandı. İkinci periyotta yoğun itirazlardan dolayı Mersin ekibinin antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu salondan çıkartılırken, bu çeyrek de Elazığ ekibinin 5042’lik üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar çıkaran Çukurova Basketbol, son periyoda 6462’lik üstünlükle girmeyi başardı. Elazığ ekibinde kaptan Nihan Demirkol’un 5 faulle oyun dışı kalmasından sonra bordobeyazlı ekip, salondan 8579 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti.
Elazığ ekibinde Kia Vaugh’un 24 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, rakip takımda Gabriela, Bentley ve Tuck 18’er sayıyla oynadı.
ELAZIĞ
25 Aralık 2019 Çarşamba
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