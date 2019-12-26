Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de yağış uyarısını yenilerken, rüzgarın yer yer saatte 60 ile 80 kilometre hızla eseceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman'da yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu, Bingöl'de karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların güney ve güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli 6080 kilometre hızla esmesi bekleniyor"denildi.

ELAZIĞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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