Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çok sayıda adres belirlenerek dün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyon 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada koltukların alt kısımlarına zulalanmış piyasaya sürülmek üzere 59'u fişeklenmiş toplam yarım kilo kubar esrar, 74'ü fişeklenmiş halde 57 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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