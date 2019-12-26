Ölen dişi köpeğin başında bekleyen erkek köpek sahiplenildi

ELAZIĞ'da, domuzların saldırısında ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi.

Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde, domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir dişi köpek öldü. Ölen köpeğin yanında olan erkek köpek ise 4 gün boyunca yanından ayrılmadı. Okul servis şoförü Mehmet Balin'in (38), o anları sosyal medyada paylaşmasıyla, köpeği sahiplenmek isteyen çok kişi talepte bulundu. Balin, erkek köpeğin Şituşağı köyü sakinlerince sahiplenildiği ifade ederek, "Köye geldiğimde bir köpeğin, ölmüş bir köpeğin yanında durduğunu gördüm. Yoluma devam ettim. Tekrar geri döndüğümde köpek halen orda bekliyordu. Diğer gün sabah gittiğimde halen başında bekliyordu. Köpeği beslemeye karar verdim. 4 gün boyunca her gün yiyecek ve içecek getirdim ona. Bu anları sosyal medyada paylaştıktan sonra köy sakinleri ölen köpeği toprağa verip, erkek köpeği de sahiplendi" dedi.





ELAZIĞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.