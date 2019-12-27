Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi

Elazığ'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken, okullar da tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kent genelinde şiddetli şekildi hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine gittiği ve alan taraması yaptığı bildirildi. Şu ana kadar sadece ilçeye bağlı bir köyde 23 evde çatlak olduğuna dair ihbar geldiği öğrenildi. Öte yandan, AFAD 4.9'luk deprem sonrası 3.8, 3.5 ve 2.6 şiddetinde artçı depremler meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Valilik kararıyla kentteki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten vatandaşlar, korkuyla hemen dışarı çıktıklarını aktardı.

ELAZIĞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.