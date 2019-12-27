Elazığ Valisi Kaldırım: "Herhangi bir olumsuzluk yok, bölgeye ekiplerimiz sevk edildi"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem bölgesine ekiplerin sevk edildiğini ve alan taraması yapıldığını belirtti.

Elazığ'da bugün 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yoğun olarak hissedilmesi kentte kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Vali Kaldırım, "Ekiplerimiz hemen harekete geçti. Sivrice ilçesine ve çevre köylere başta AFAD, Kızılay, sağlık ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızı sevk ettik. Vatandaşlarımız panik olmasın, ancak tedbirli olmakta fayda var" dedi.

ELAZIĞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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