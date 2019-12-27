4.9'luk deprem saniye saniye kameraya yansıdı

Elazığ’da meydana gelen ve birçok yerde hissedilen 4.9. şiddetindeki deprem bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Kentte yoğun olarak hissedilen deprem korku ve panik oluştururken o anlar ise bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında kafede oturan 2 kişi panikle kalkıp, sallanan rafları tutması dikkat çekti.

Öte yandan deprem nedeniyle kent genelinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.

ELAZIĞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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