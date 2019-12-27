Elazığ'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

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Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde sattığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 212 gram kubar ve toz esrar, bir miktar metamfetamin, 22 adet esctacy ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı. Öteyandan uyuşturucu madde kullanan 19 şahsa ise işlem yapıldığı bildirildi.

ELAZIĞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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