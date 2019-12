Elazığ’da acemi erler yemin etti

Elazığ’da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin edip aileleriyle hasret giderdi.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 50 acemi er için İl Özel İdaresi Kapalı Spor Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Er Murat Sivil yaş kütüğüne plaket çaktı, erlerden Muhammet Akdağ ise ‘Bayrak' şiirini okudu. Daha sonra Çanakkale Savaşı'na, eli kınalı olarak katılan asker Hasan'ın hikayesinin anlatıldığı film izlendi. Eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyelerinin verilmesinin ardından, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, “ Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlerin mutlak itaatin ifadesi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir"dedi.

İstanbul’dan oğullarının yemin töreni için Elazığ’a geldiğini dile getiren Yunus Sarıkaya, “Gururlandım, muhteşem bir şeydi. Her şey vatan için. Ölmeye her zaman hazırız, vatan sağ olsun. Bu topraklar var oldukça biz var olacağız. Vatanımızı seviyoruz” şeklinde konuştu.

Anne Ferda Sarıkaya ise “Oğlumun, buraya vatani görevinin yemin törenine katılmak, onu gururlandırmak ve biz de gururlanmak amacıyla geldik. Göz yaşlarımıza hakim olamadık, duygulandık ve gurur duyduk. Gerçekten her anne ve babanın yaşaması gereken bir duygu. Rabbim, her anne ve babaya da bu duyguları yaşatsın” ifadelerini kullandı.

Manisa’dan geldiğini ve torununun yemin törenine katıldığını belirten Muammer Kırcalı da “ Çok heyecanlıyım. Onu böyle görmekten onur duyuyorum. Allah, bugünleri aratmasın. Mutluyum” diye konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, bazı protokol üyeleri, askeri erkan ve aileler katıldı.

ELAZIĞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.