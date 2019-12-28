Elazığ'da 24 saatte 36 artçı deprem meydana geldi

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Elazığ’da dün sabah saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saatte 36 artçı deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 4.9'luk depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, son 24 saat içinde 4.9'luk deprem sonrasında 1.0 ile 3.8 arasında şiddeti değişen 36 artçı deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle Sivrice ilçesi Gözeli köyü çevresinde 5 ev hasar görmüş, kent merkezinde ise 1 binanın sıvaları dökülmüştü. Öte yandan, bazı köylerde de birkaç evin eklenti yerlerinde yıkılma olmuştu.

ELAZIĞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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