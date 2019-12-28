Elazığ'da deprem sonrası “Psikososyal” destek

Elazığ'da dün merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.9'luk deprem sonrası, bölgede yaşayanlara “Psikososyal’ destek verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da dün saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmiş ve tedbir amaçlı okullar tatil edilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikososyal destek ekibi ise depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek üzere bölgede görevlendirildi. Burada depremzedeler ile buluşan uzmanlar, Gözeli Celal İlaldı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda (YİBO) eğitim gören öğrenci ve eğitimciler ile bire bir görüşüp psikolojik destekte bulundu.

Ekiplerinin, depremde etkilenen öğrenci ve personel ile bire bir görüşüp destek ve bilgilendirmelerde bulunduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenç,"Meydana gelen depremin haberinin alınmasından itibaren bakanlığımız ve valiliğimiz koordinesinde psikososyal destek ekibimizle ile deprem bölgesine hareket ettik. Gözeli Celal İlaldı YİBO’da eğitim gören çocuklarımız ve personel ile bire bir görüşen uzman ekiplerimiz gerekli bilgileri aktardılar. Devletimiz, tüm birimleriyle sahadalar. Bizlerde kurum olarak psikososyal açıdan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki can kaybımız yok"dedi.

ELAZIĞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.