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Doğa dostu merkezde 50 kadın üretime başladı Elazığ'ın Keban ilçesinde dünya birincisi ödüllü mimar ...

İHA

Elazığ'ın Keban ilçesinde dünya birincisi ödüllü mimar Özgül Öztürk'ün yaptırdığı kendi enerjisini üretip, yağmuru depolayan doğa dostu Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezinde 50 kadın eğitim almaya başladı.

Doğa dostu merkezde 50 kadın üretime başladı Elazığ'ın Keban ilçesinde dünya birincisi ödüllü mimar Özgül Öztürk'ün yaptırdığı kendi enerjisini üretip, yağmuru depolayan Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezinde 50 kadın eğitim almaya başladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde dünya birincisi ödüllü mimar Özgül Öztürk'ün yaptırdığı kendi enerjisini üretip, yağmuru depolayan doğa dostu Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezinde 50 kadın eğitim almaya başladı.
Göç nedeniyle Elazığ’ın Keban ilçesine Nimri köyünden Mimar Özgül Öztürk, ’Nimri’de Yeniden Hayat’ projesiyle Fransa’da Yves Rocher Vakfı ile Fransa İnstitute’nin düzenlediği ’Toprağın Kadınları’ yarışmasında 3 yıl önce ’Sürdürülebilir Kalkınma’ dalında 9 ülkenin arasından Dünya Halk Oylaması ve Büyük Juri alanlarında birinci oldu. Kazandığı 20 bin Euro ödül ve kendi öz kaynakları ile ilçede ’Toprak Yapı’ özelliği ile ’ Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ni tamamlayıp açtı. Güneş enerjisi ile elektrik üretecek olan merkez yeşil çatısı ile yağmuru depolayarak hidrofor ile rezervuarlara aktarıp hem geri dönüşüm hem de ekonomik tasarruf sağlaması ile dikkat çekiyor. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte 50 kadının istihdama katılması için eğitim verilmeye başlandı. Yöresel bir çok el emeği göz nuru ürünlerin üretilip, hem tanıtılması hemde pazarlanması planlandığı aktarıldı.


50 kadın üretim yapıyor
Kadın Girişimci Mimar Özgül Öztürk, amaçlarının eğitim ve üretim merkezi ile ilçedeki kadınların aktif üretim sahasına dahil etmeyi ve kadının üretimiyle ekonomiye katkısının desteklenmesini hedeflendiklerini söyledi.
Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi ile ilgili bilgi veren Öztürk; "5 ay önce yerinde inşaatına başlayarak Keban’ın merkezinde gerçekleştirdik. 7 Aralıkta da açılışını gerçekleştirdik. Şuanda burada Halk Eğitim Merkezi hocalarının da yürütücülüğünde aynı zamanda kendi yerimizde yaklaşık 50 kadın üretim yapıyor. Bu sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz. İlk etapta bir çanta tasarladım ve o çanta üzerinden üretimler başladı. Bir de çanta içi yöresel ürünler hediyemiz oldu. Yılbaşına yaklaşık 400 tane çanta, 250 tane de çanta içi yöresel ürünlü çanta hediye olarak gönderilecek. Hedefimizi bunu çok daha fazla arttırmak, adımızı duyurmak ve Anadolu Meleği’ni marka olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer tüm illerimize daha ileride de yurt dışına ihracat yapan kurum haline getirmek”dedi.

" Binamız ekolojik yapı"
Asıl hedeflerinin daha çok kadını üretime dahil etmek olduğunu dile getiren Öztürk, “Zaten normal hayatta yaptıkları, çok becerikli olan her şeyi burada ekonomik bir gelir elde edecek modele dönüştürmek. Binamız, ekolojik bir yapı, duvarları tamamen topraktan. Bu yapıda, 100 yaşındaki emekli profesör Ruhi Kafesçioğlu’nun ‘alker yapım’ tekniğini uyguladım. Yağmur suyunu toplayan bir sistemimiz var. Toplanan su depolanıp hidrofor desteğiyle klozetlerin rezervuarlarına basılacak. Yeşil çatılı ve içerisi tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı iç mekan uygulaması yaptık. Kimliğini kaybeden kırsal mimariye karşı iyi bir örnek modeli olsun istedik. Burada modern bir köy evini görüyorsunuz. Ekip ve ekipman desteği aldık. 2016 yılında bir Türkiye iki de dünya birinciliğinden aldığım ödüllerin toplam bedelini bu projede kullanmaya taahhüt etmiştim. Hem ödülü hem de kendi öz kaynaklarımı kullanarak bu süreç içerisinde gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı”
Merkezin açılmasıyla birlikte ürettikleri ürünleri pazarlama konusundaki sıkıntılarının giderildiğine dikkat çeken 3 çocuk sahibi ev hanımı Güher Fırat, “Yazın köylerimizde üretim yapıyoruz. Daha sonrasında satmak için çabalıyorduk. Ancak bu sene Özgül hanım bizlere katkıda bulundu. Bu ekolojik evi bizlere kazandırdığı için minnettarız. Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Biz ürettiklerimizi tanıtma konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Daha yeniyiz ve sayımız şuanda 50. Daha fazla olacağını umut ediyorum. Buraya gerçekten çok ihtiyacımız vardı” şeklinde konuştu.

“Herkes çok mutlu”
Çok güzel bir ekolojik yapıya sahip olduklarını aktaran merkeze gelen kadınlardan Aynur Kaya ise “ Özgül hanım ile tanışmamız çok geç oldu. Ürünleri arkadaşlardan ve köylerden toparladık. Bu yıl ürünümüz biraz az ama seneye daha hazırlıklı olacağız. Mimarımız Özgül hanım, biz kadınlara büyük bir destek verdi. Bizler de bu desteği bütün Keban halkını da arkamıza alarak sürekliliği olması için elimizden geleni yapacağız. Herkesin özlem duyduğu bir ocak başı. Herkes çok mutlu” diyerek düşüncelerini aktardı.
Bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Remziye Çalık ise, el emeği ürünler ürettiklerini ve ileri ki zamanlarda çok güzel işler çıkaracaklarına inandığını kaydetti.

ELAZIĞ

29 Aralık 2019 Pazar

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