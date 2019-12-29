Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları

Ara dönem hazırlıklarına Antalya’da devam eden Elazığ Belediyespor’da futbolcular, kamp değerlendirmesinde bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ligin ilk yarısını 17 puanla 11. sırada tamamlayan ve ikinci yarı için hedefini playoff olarak belirleyen Elazığ Belediyespor’da futbolcular Can Morgül, Tuncay Fındıkcı ve Gökhan Aydaş, kampı değerlendirdi.

Kampın olumlu geçtiğini ifade eden ön libero Can Morgül, “Takım olarak arkadaşlığımız da üst seviyede. Kampta da eksiklerimizi görme fırsatımız oldu. Kampımız oldukça verimli geçiyor. İnşallah ligin ilk yarısında kaybettiğimiz puanları ikinci yarıda telafi edip, takımı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Takımın orta saha oyuncularından Tuncay Fındıkcı da “İlk yarıdan çıkardığımız dersler doğrultusunda ara kamp döneminde iyi çalışıp ikinci yarıda hedeflediğimiz yere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Antalya kampını verimli geçirdiklerini dile getiren forvet Gökhan Aydaş ise, “Kampın başından beri bütün takım yüzde 100 ile çalışıyor. Bunun karşılığını ligde kesinlikle alacağız” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.