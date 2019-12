Elektrik nedeniyle Elazığ'da 30 aile mağdur oldu Elazığ'da 5 yıl önce yapılan sitenin diğer bloklarına enerji verildi, bir bloğa ise müteahhit tarafından borcu olduğu gerekçesiyle doğrudan enerji verilmeyince 30 aile mağduriyet yaşadı Bir araya gelen komşular sorunun doğrudan enerji firması tarafından çözülmesini istedi

Elazığ’da 5 yıl önce yapılan sitenin diğer bloklarına enerji verildi, bir bloğa ise müteahhit tarafından borcu olduğu gerekçesiyle doğrudan enerji verilmedi. Mağduriyet yaşayan ve bir süredir yan binadan çekilen hat ile enerji kullanıp ücretini ortak ödeyen bina sakinleri, sorunlarının doğrudan enerji firması tarafından çözülmesini istedi.

Merkeze bağlı Çayda Çıra mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sitenin D bloğunda iflas ettiği ileri sürülen müteahhitten kalan borçların ödenmemesi sonucunda enerji aboneliği doğrudan verilmeyince 30 aile mağdur oldu. 3 blok ve 90 daireden oluşan sitede yaşanan ve 5 yıldır süren bu sıkıntının çözülmesini isteyen apartman sakinleri bir araya geldi. 30 dairenin bulunduğu binanın elektrik sorununu yan bloktan merdiven başı enerji çektirip, faturasını topluca ödeyerek yaşamlarını devam ettiren vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.



"300 kişi mağdur durumda”

Oturdukları sitenin 4 bloktan oluştuğunu ve sadece kendi bloklarına abonelik verilmediğine dikkat çeken site sakinlerinden Hakan Ufat, “Sitemizin en büyük problemi elektrik aboneliği alamamasıdır. Sitemiz 90 daireden olup bunun 60 tanesi elektrik aboneliği verilmiş olması kalan 30 tanesi ise sonradan yapıldığı için abonelik alamaması. Bunun tek nedeni de müteahhit firmanın iflas etmesi ve müteahhitlik belgesinin iptal edilmesidir. 30 aile hatta dolaylı olarak yaklaşık 300 kişi mağdur durumda. Ortak elektrik kullanıyoruz. Böyle de insanların hakkına girilmiş oluyor. Ondan da mağduruz. Aksa Elektrik’in yapması gereken ise başkasından dolayı mağdur olduğumuzu ve hiçbir yere alacak vereceklerimizin olmadığını ve sonuç itibariyle zamanında 60 daireye nasıl elektrik verilmişse bizim de mağduriyetimizin giderilmesi adına gelip evlerimizi inceleyip elektrik aboneliği çekmemizde hiçbir sakınca yoktur ve bir tehlike arz etmiyor şeklinde tutanak tutabilir. Genel müdürlüklerine ‘vatandaşlarımızın sıkıntısı var’ diye bildirip abonelik verebilir. Elektrik aboneliği, hiç olmayacak bir şey değil. Biz Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak aboneliğimizi isteyip üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz” dedi.



“30 daireye göre çekilen hattı şimdi 60 daire kullanıyor”

Elektrik ihtiyaçlarını başka bir bloktan çekilen enerji ile karşıladıklarını ve bunun da tehlike arz ettiğini dile getiren Ufat, “Şu an elektriğimiz B Bloktan merdiven başı Aksa tarafından bize müsaade edilen şekilde elektrik çekiyoruz. Gelen elektriği 30 daire üzerinden hesaplayıp ödüyoruz. Bu da büyük bir haksızlığa neden oluyor ve tehlike de arz ediyor. Çünkü oraya çekilen elektrik sonuçta 30 daireye göre çekilmiş ve 60 daire bunu kullanıyor" ifadelerini kullandı.



“Burada büyük bir mağduriyet var”

Elektrik aboneliği alamadıklarını ve kış mevsiminde daha çok mağdur olduklarını dile getiren site sakinlerinden Hakan Özbay ise, “Elektrik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Burada 60 dairenin elektriği var ancak bizim elektriğimiz verilmediği gibi gittiğimiz bütün kurumlardan da bir sonuç alamadık. Kış mevsiminde de bulunduğumuzdan dolayı evlerimiz bazen dogalgaz ısıtmaya yetmiyor. Katalitik (elektrikli) sobaları kullanmaya çalışıyoruz. Bunları kullandığımızda da abonelikler oluşmadığından dolayı ister istemez elektrik tesisatlarında sıkıntı doğurmaya başlıyor. Bundan dolayı da cihazlar da yanabiliyor. Sıkıntıdayız. Burada büyük bir mağduriyet var. Siyasilerimizin sesimizi duymalarını ve bu konu ile ilgilenmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Site sakinlerinden iki çocuk annesi Fatma Nalbant da, “Biz buraya geldiğimizde her şey tamam olacak dediler. Her şeyimiz tamam oldu ama elektrikte bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bize, kimse yardımcı olmuyor. İki senedir hiçbir şekilde ne maddi ne de manevi bizlere yardımcı olmuyorlar. Bizler de bir şeyler elde etmek için çaba gösteriyoruz ama hiçbir şey elde edemiyoruz. Mağduruz, yardımcı olmalarını istiyoruz” diyerek sıkıntıyı anlattı.

