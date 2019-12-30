Elazığ’da “Sende Geleceğe Umut Ol“ projesi

Elazığ’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında cezaevindeki çocuklar için oyuncak ve malzeme desteği yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kreş birimi tarafından "Sende Geleceğe Umut Ol" projesi hayata geçirildi. Birime bağlı kreş yöneticilerinin destek verdiği proje kapsamında kitaptan oyuncağa,kıyafetten bir çok ihtiyaç malzemesine kadar çok sayıda ürün temin edildi. Temin edilen malzemeler, İl Müdürü Suat Kenç ile İlçe Kaymakamı Mustafa Gül’ün eşi Halime Gül ve proje koordinatörlerinin katılımıyla Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleri ile birlikte kalan çocuklara yönelik açılan kreşe teslim edildi.

Kreşte, oyun oynayıp eğlenceli etkinliklere katılan çocuklarla Gül, ayrıca yanında getirdiği oyuncakları hediye etti.

ELAZIĞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:17

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.