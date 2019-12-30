Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ'da yol denetimlerinde araç içinde 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Sürücüye 6 bin 328 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Elazığ-Malatya karayolunda yol kontrol uygulaması düzenledi. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el konulurken, araç sürücüsüne 6 bin 328 lira idari para cezası verildi.
ELAZIĞ
30 Aralık 2019 Pazartesi
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