İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada Elazığ'da bir kişi tabela asmaya çalışırken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E.(35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ELAZIĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:18

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.