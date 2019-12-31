2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü

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ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir iş yerinin reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan tabelacı Ahmet E., 2'nci kattan dengesini kaybederek, taksinin üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



ELAZIĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:31

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AKŞAM 17:18

YATSI 18:41

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