Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

İHA

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, 20 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, 20 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Bingöl yolu üzerinde şüpheli bir araç durdurulup arama yapıldı. Dedektör köpeği Nina'nın tepki verdiği aracın yerde 240 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.C. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son bir haftada ekiplerin yaptığı operasyonlarda 20 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 329 gram kubar ve toz esrar, bir miktar metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 25 kök Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da kar 5 köy yolunu kapattı
YEREL HABERLER Elazığ’da kar 5 köy yolunu kapattı
Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı
Elazığ'da çatı yangını
YEREL HABERLER Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 yaralı
Merkezinde kar yok, ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti Elazığ kent merkezinde kar henüz etkisini göstermezken, Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti
YEREL HABERLER Merkezinde kar yok, ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi ...
Elazığ'da jandarma,yıl başı uygulamasında toz esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma,yıl başı uygulamasında toz esrar ...
Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu
Elazığ’da yeni yılın ilk bebeği ‘Emir Ali’ oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da yeni yılın ilk bebeği ‘Emir Ali’ oldu
Elazığ protokolü yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi
YEREL HABERLER Elazığ protokolü yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi
Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı
YEREL HABERLER Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı
Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem
2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü
YEREL HABERLER 2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü
İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada Elazığ'da bir kişi tabela asmaya çalışırken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar ...
Elazığ’da ‘Gağan’ etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Gağan’ etkinliği
Elazığ’da 2 bin 20 adet fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 bin 20 adet fidan dağıtıldı
Elazığ'da ev yangını
YEREL HABERLER Elazığ'da ev yangını
4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER 4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat
Jandarma, parmak izi ve DNA'dan 2 hırsızlık olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma, parmak izi ve DNA'dan 2 hırsızlık olayını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X