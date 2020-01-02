Milletvekili Erol, çeşitli ziyaretlerde bulundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, güvenlik güçlerini ziyaret etti, hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız’ın ailesine de taziye verdi.

Kente gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilk önce Hankendi Jandarma Karakolu’nu ziyaret edip, kontrol noktasında görev yapan askerlerle bir süre sohbet etti. Ardından Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği’ne geçen Erol, birimleri tek tek gezip polislerle bir araya geldi. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne geçen Erol, burada çalışanlarla bir araya gelirken İl Müdürü Turan Karahan’dan da bilgi aldı.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken izindeyken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Elazığlı polis memuru Remzi Yıldız’ın (28) ailesini ziyaret etti.

Taziye veren Erol, ailenin her zaman yanında olduklarını aktardı.

ELAZIĞ 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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