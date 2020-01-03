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4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

İHA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Sarıçoban köyünde Sefer Sertkaya, elektrik aboneliği verilmediği için 4 yıldır gaz lambası ile hayatlarını sürdüklerini söyledi. İlgili firma ise mevzuata aykırı olduğu için Sertkaya'nın evinin bulunduğu bölgeye enerji verilemediğini bildirdi.

4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Sarıçoban köyünde Sefer Sertkaya, elektrik aboneliği verilmediği için 4 yıldır gaz lambası ile hayatlarını sürdüklerini söyledi. İlgili firma ise mevzuata aykırı olduğu için Sertkaya'nın evinin bulunduğu bölgeye enerji verilemediğini bildirdi.
Sarıçoban köyüne bağlı evinde 2016 yılından bu yana elektriksiz yaşayan Sefer Sert Kaya ve köyün yardımlaşma dayanışma derneği üyesi Ebubekir Sertkaya, beraberindekilerle öğretmenevi önünde basın açıklaması yaptı.
4 yıldan fazla bir süredir Sefer Sertkaya'nın elektriksiz yaşadığını ifade eden Ebubekir Sertkaya, “Cumhurbaşkanı nezdinde hükümetimizin köylere dönüp üretim ve istihdama katkı bulunması yönündeki destek, teşvikleri ortadayken FEDAŞ tam tersi bir uygulama ile neredeyse tamamen hayal ürünü savunmayla, kendi yazılarını dahi görmeksizin Sarıçoban köyümüzü yok hükmünde saymıştır. 18 Nisan 2016 yılında yapılan müracaat, 25 Nisan 2016 verilen cevapla talebin uygun olduğu abonenin mevcut abone olduğunu ve 2016 yılı Haziran ve Aralık ayları içerisinde enerji verilecektir denilmesine rağmen 2020 yılına kadar elektrik enerjisi verilmemiştir. 35 yıl önce bile var olan 20 yılı aşkın süre kullanılan ve 4 abonenin enerjisini karşılayan enerji nakil hattı nerededir. İyileştirme projesi neden göz ardı edilmektedir. FEDAŞ tarafından 30.12.2019 tarihinde gelen cevaben yazıda sözde mahallesinde incelenme yapıldığı söylenmiştir. Besi çiftliği ibaresi kullanılmıştır. Ruhsatlı imarlı ve yapı kullanım belgesine sahip mesken nasıl birden bire statü değişikliğine uğramıştır” dedi.

4 yıldır gaz lambası yakıyorum
Köye dönün çağrısı üzerine döndüklerini aktaran Sefer Sertkaya, “Suyumuzu götürdük. Betondan köye ev yaptım. Çok fazla borç altına girdim. Bize bir elektrik verecekler. Eskiden 2 tane aboneliğim vardı. 4 yıldır gaz lambası yakıyorum. Şimdi gazda yok,gazım bitti bende mecbur oldum geldim"diye konuştu.
Öteyandan ilgili firma da Sertkaya'nın bahsettiği yerde sadece bir evin bulunması ve mevzuata aykırı olduğu için enerji verilemediğini, 6 hane olması halinde enerji verilebileceğini bildirdi.

ELAZIĞ

03 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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