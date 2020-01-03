Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga

ELAZIĞ´da iki grup arasındaki sopalı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Geçer Sokakta iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı ve kavga sona erdi.

Bu anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



ELAZIĞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.