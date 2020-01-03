Elazığ'da sopalı kavga

Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga çıktı, o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay,kent merkezinde Yeni Mahalle'de bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma biranda sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

Kavgayı görenlerin polise haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin geldiği sırada kavgaya karışanlar dağıldı.

ELAZIĞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:43

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