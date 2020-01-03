Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

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Elazığ’da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Pertek karayolunun 21’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T idaresindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

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AKŞAM 17:20

YATSI 18:43

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