Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, mahallede koruma altında bulunan sit alanında yerin 35 metre altında kazı yapan N.Y., R.Y. ve B.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alının 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
ELAZIĞ
04 Ocak 2020 Cumartesi
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