Kılıçdaroğlu, şehit Fethi Sekin'in babası ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl önce bugün İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'le telefonla görüştü.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü militanları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in şehadetinin 3’üncü senei devriyesinde anma programı bugün memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'i telefonla aradı.Şehit babası ile bir süre görüşen Kılıçdaroğlu tekrar başsağlığı ve sabır diledi.

Baba Sekin ise kendisini arayan Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

ELAZIĞ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:06

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