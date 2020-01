Hazırlık maçı: Elazığspor: 1 - Elazığ Belediyespor: 2

Elazığ’ın profesyonel liglerde mücadele eden takımları Elazığspor ve Elazığ Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Elazığ Belediyespor 21 kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor ile TFF 3. Lig 2. Grup’ta playoff için yarışan Elazığ Belediyespor, devre arası hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan ve Elazığ Bölgesi Hakemi Bayram Sarıyıldız’ın düdük çaldığı maça Elazığspor, "Ahmet Doğan, Tufan, Ömer Faruk, Hebat, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Cihan, Murathan, Murat Ceylan, Cengizhan ve Sefa" on biriyle çıktı. Elazığ Belediyespor ise, "Ogün, Sabri, Burak Kavlak, Burak Keskin, Batuhan, Can, Oktay, Cenk, Semih, Mazlum ve Ahmet Gökbakar" on biriyle sahadaki yerini aldı.

Maçın ilk yarısında her iki takım da hücum bölgelerinde eksik kalınca devreye golsüz eşitlikle girildi. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Elazığspor’da 53. dakikada Sefa’nın sağ çaprazdan sert şutu direkten dışarı çıktı. Bu pozisyonun hemen sonrasında sağ kanattan ceza sahasına yerden yapılan ortayı Murathan filelerle buluşturarak takımını 10 öne geçirdi. Golden sonra toparlanan Elazığ Belediyespor’da 76. dakikada kaleci Ahmet Doğan’ın hatasını affetmeyen Ahmet Gökbakar skora denge getirdi. 88. dakikada Oktay’ın ara pasında Ferhat, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak Elazığ Belediyespor’u 21 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca hazırlık maçında gülen taraf 21’lik skorla Elazığ Belediyespor oldu.

