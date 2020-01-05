Elazığspor Teknik Direktörü Eriş: "Transfer tahtası açılmayacak"

Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, herkesin sorduğu transfer tahtasının açılmayacağını söyledi.

Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Elazığ Belediyespor’la oynanan hazırlık maçı sonrasında açıklamada bulundu. Takımın küme düşmeyeceğini belirten Eriş, "Benim tek desteğim taraftarlardan. Gördük ki bize belediye başkanımız haricinde kimsenin destek olacağı yok. Transfer tahtası açılacak mı diye soruyorlar. Yok kardeşim açılmayacak! Biz içerimizi halledemiyoruz daha nasıl açalım transfer tahtasını? Bu kadar borcu kimse görmüyor mu? Ben çok üzüntülüyüm. 300 milyon borcu olanlar tahtayı açıyor, biz açamıyoruz. Tahtayı açamıyorsak da bu çocuklara destek verelim. Bu çocukların yaş ortalaması 18. Düşmek mi kaderi olsun? 40 milyon borç Elazığ için komik rakamlar. Ben 40 senedir futbolun içindeyim. Çalıştırmadığım takım kalmadı. Hiçbir şekilde destek verilmeyen bir takım daha görmedim. Biz daha Yiğitcan’ı getiremedik. Destek verilsin ki biz takımı ligde tutalım. Böyle giderse geçmişte bir Elazığspor vardı diye anarız” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:06

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