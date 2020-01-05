Elazığ’da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığDiyarbakır Karayolu'nun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UGT 35 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ELAZIĞ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

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