Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı

ELAZIĞ'da kız öğrenci yurdunda kalan 34 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Fırat Üniversitesi'ndeki 34 öğrenci; mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşadı. Yurt yönetiminin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 34 öğrenci ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki tedavilerinin ardından 30 öğrenci taburcu olurken, 4 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





ELAZIĞ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.