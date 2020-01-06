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Elazığ'da kardan kapanan 150 köy yolundan 63'ü açıldı

DHA

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolundan 63'ü, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolundan 63'ü, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, dün merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatarak, kapanan 105 köy yolundan 63'ünü açtı. 42 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ELAZIĞ

06 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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